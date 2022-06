این سی بی نے شکتی کپور کے بیٹے کو گرفتارکرلیا

بنگلورو: نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ہوٹل میں ریڈ کے دوران بھارت کے لیجنڈری اداکار شکتی کپور کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق شکتی کپور کے بیٹے سدھانت کپور منشیات کے ایک بڑے تنازع میں پھنس گئے ہیں، اتوار کی رات بنگلورو میں ایک پارٹی میں مبینہ طور پر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پائے جانے کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا۔

بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی کا کہنا ہے کہ اداکار کو ایک ہوٹل میں جاری ریو پارٹی میں پولیس کے چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا، بنگلورو پولیس نے تصدیق کی ہے کہ سدھانت کپور ان چھ لوگوں میں شامل تھے، جو مبینہ طور پر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔

بنگلورو سٹی کے ایسٹ ڈویژن کے ڈی سی پی ڈاکٹر بھیما شنکر ایس گلڈ نے اے این آئی کو بتایا کہ ’سدھانت کپور کا منشیات ٹیسٹ کیا گیا جو کہ مثبت آیا جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لایا گیا‘۔

Karnataka | Actor Shraddha Kapoor’s brother Siddhanth Kapoor detained during police raid at a rave party in a Bengaluru hotel, last night. He is among the 6 people allegedly found to have consumed drugs: Bengaluru Police pic.twitter.com/UuHZKMzUH0

— ANI (@ANI) June 13, 2022