طوفان کے دوران درخت پر بجلی گرنے کی ویڈیو وائرل

برسات کے موسم میں پیش آنے والی مشکلات و خطرات سے ہم سب ہی واقف ہوتے ہیں، ان خطرات میں سے ایک آسمان سے بجلی کا گِرنا بھی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ونڈر آف سائنس نامی ہینڈل سے پوسٹ کی جانے والی بجلی گرنے کی کلپ خوب وائرل ہو رہی ہے۔

ویڈیو میں دیکھا گیا کہ طوفان کے دوران درخت کے تنے پر زور دار آسمانی بجلی گِری۔

ویڈیو کے کیپشن پر لکھا تھا کہ اس لیے طوفان کے دوران آپ کو درخت کے نیچے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔

شیئر ہونے کے بعد سے اس ویڈیو کو 2 لاکھ 62 ہزار سے زائد بار دیکھا جاچکا ہے اور ہزاروں صارفین نے اس کو پسند کیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر انٹرنیٹ صارفین حیرت میں مبتلا ہیں۔

This is why you should never stand under a tree during a storm.

