پاکستانی مداحوں کا آنجہانی گلوکار ’سدھوموسے والا‘ سے محبت کا اظہار

معروف بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کی المناک موت کے بعد پاکستانی مداحوں نے اپنی گاڑیوں ٹرکوں پر مقتول پنجابی گلوکار کی تصاویر بنوانا شروع کردی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مشہور گلوکار سدھو موسے والا کچھ روز قبل ٹارگٹ حملے میں قتل کردئیے گئے تھے، گلوکار کے قتل کی خبر بھارت سمیت دنیا بھر میں موجود ان کے مداحوں کے لیے شدید غم و اندوہ کا باعث بنی۔

سدھو موسے والا کی موت کے بعد پاکستانی مداحوں نے بھی گلوکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں لیجنڈ قرار دیا اور گلوکار کی تصاویر اپنی گاڑیوں پر لگانا شروع کردی ہیں۔

پنجاب کے مختلف شہروں میں کاروں اور ٹرکوں پر سدھو موسے والا کے اسٹیکرز لگائے جارہے ہیں جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہورہی ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایفّی نامی صارف کی جانب سے ایک ویڈیو شئیر کی گئی جس میں ٹرک کے پیچھے سدھو موسے والا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔

#Sidhumoosewala may be the first Indian Punjabi singer to make a place on a Pakistani truck.

In Pakistan Your picture on a Pakistani truck means you are in the hearts of the people. pic.twitter.com/8ka8MvM0na

— 5911 (@iffiViews) June 13, 2022