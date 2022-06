ہالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار فلپ بیکر انتقال کرگئے

لاس اینجلس: ہالی ووڈ کے سینئر و لیجنڈری اداکار فلپ بیکر ہال 90 سال کی عمر میں دارِ فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹ کے معروف امریکی اداکار فلپ نے ہالی ووڈ کی کئی کامیاب فلموں میں کام کیا جن میں دی ٹرومین شو، رش آور، منگولیا اور بوگی نائٹ نمایاں ہیں، انہوں نے جاندار اداکاری کی بدولت اپنی پہچان بنائی اور لاکھوں دلوں پر راج کیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلپ بیکر ہال کی فلم آرگو کو آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے فلم کے علاوہ کئی مقبول ٹی وی شوز بھی کیے جن میں ماڈرن فیملی اور دی ویسٹ ونگ کافی مشہور ہوئے۔

آنجہانی اداکار امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر گلینڈیل میں اپنی فیملی کے ہمراہ رہائش پذیر تھے جہاں ان کی موت ہوئی۔

فلپ بیکر اپنی نجی زندگی میں بھی کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، ان کے انتقال کی خبر سن کر ان کے مداحوں کے ساتھ پڑوسیوں نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

The great Philip Baker Hall will forever be remembered by Seinfeld fans as the hard-nosed library detective, Mr. Bookman. Hall had a long and impressive career as one of Hollywood’s top character actors. His talent will be cherished. pic.twitter.com/1x5mLyvro3

— Seinfeld (@SeinfeldTV) June 14, 2022