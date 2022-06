ثمر من اللہ کی فلم ’آؤٹ سوئنگ‘ بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب

کراچی: پاکستانی فلم ساز ثمر من اللہ کی دستاویزی فلم ’آؤٹ سوئنگ ‘ نے عالمی سطح پربڑی کامیابی حاصل کرلی۔

رپورٹ کے مطابق ثمر من اللہ کی دستاویزی فلم نے برطانیہ میں دیسی بلٹز انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔

یہ خبر فلم ساز نے ٹوئٹ کے زریعے دی جس میں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی دستاویزی فلم آؤٹ سوئنگ نے برطانیہ میں بلٹزانٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ اپنے نام کیا ہے۔ ثمرمن اللہ نے بتایا کہ ان کی جگہ نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کے والدین ضیا الدین یوسف زئی اور طور پکئی یوسف زئی نے وصول کیا ہے۔

My film ‘Outswing’ wins the Best Documentary Award at @DESIblitz International film festival in the UK. Two special people,TorPekai & @ZiauddinY received it on my behalf. Thank you🙏💕 #PukhtunGirls #Cricket #Sports #Pakistan #DESIblitz #FilmFusion #Honor pic.twitter.com/ftcohiEEmd

— Samar MinAllah Khan (@SamarMinallahKh) June 13, 2022