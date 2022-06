عالیہ اور رنبیر کی وی ایف ایکس سے بھرپور فلم ’براہمسٹرا‘ کے ٹریلر کی دھوم

ممبئی: بالی ووڈ کی مشہور جوڑی عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کی نئی فلم ’براہمسٹرا‘ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جس کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔

کرن جوہر کی وی ایف ایکس ایفیکٹ سے بھرپور فلم ’’برہمسٹرا‘‘ میں عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور نے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، فلم میں بِگ بی امیتابھ بچن اور ٹیلی ویژن سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ مونی رائے بھی اہم کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاہ رُخ خان بھی ایک خاص کردار میں دکھائی دیں گے تاہم اسے اب تک راز رکھا گیا ہے۔

فلم کے ہدایتکار ایان مکھرجی کی اس نئی فلم میں ہالی ووڈ کی مارول اور ڈی سی یونیورس کے طرز پر وی ایف ایکس کا استعمال کیا گیا ہے یہ بالی ووڈ کی ایسی پہلی فلم ہوگی جس میں وی ایف ایکس کا اس قدر استعمال کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا ٹریلر سوشل میڈیا پر بھی خوب ٹرینڈ کر رہا ہے اور فلموں کے شائقین بےصبری سے اس کی ریلیز کا انتظار کر رہے ہیں۔

I am so proud to finally present the trailer & introduce you to the magic of the Brahmāstra!

Brahmāstra Part One: Shiva out on September 9th. Only in Cinemas!https://t.co/rcxRVLucDH

— Karan Johar (@karanjohar) June 15, 2022