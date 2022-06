وزیراعظم نے بہادر ٹرک ڈرائیور کو تمغۂ شجاعت کے لیے نامزد کردیا

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں انسانی جانیں بچانے والے بہادر نوجوان ٹرک ڈرائیور کو تمغہ شجاعت کے لیے نامزد کردیا۔

وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے اسٹریٹجک اصلاحات سلمان صوفی نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آج کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ٹرک ڈرائیور فیصل بلوچ کو اپنے آفس مدعو کیا، اس موقع پر اُن کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔

Faisal Baloch, who saved countless lives in Balochistan was accorded a Hero’s welcome at PM House today.

PM @CMShehbaz lauded his selfless bravery & has nominated him for Tamgha e Shujaat.

A true son of soil. pic.twitter.com/8qIgJjnChS

— Salman Sufi (@SalmanSufi7) June 15, 2022