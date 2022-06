علی ظفر نمل یونیورسٹی کیلئے 1.3 ملین ڈالر فنڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب

ٹیکساس: پاکستان کے معروف گلوکارعلی ظفر نے عمران خان کی نمل یونیورسٹی کیلئے 1.3 ملین ڈالر کا فنڈ اکٹھا کرلیا ہے۔

علی ظفر نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے چند تصاویر شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔

اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ’خدا کے فضل سے، پاکستان کے پہلے نالج سٹی کے لیے جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہے، صرف ہیوسٹن سے 1.3 ملین ڈالر جمع کرنے میں ہم کامیاب ہوگئے ہیں‘۔

With the grace of God, we were able to collect an unprecedented $1.3 million from Houston alone for Pakistan’s first knowledge city @Namaledu envisioned by @ImranKhanPTI. 60% of students will get free top quality higher education here. This is for Pakistan. Let’s all contribute. https://t.co/g9ilwaTkGg pic.twitter.com/1GBAz2vleQ

— Ali Zafar (@AliZafarsays) June 15, 2022