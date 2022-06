محمد عامر کا انگلینڈ میں ’ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ‘ کھیلنے کا معاہدہ

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے انگلینڈ میں ’ٹی ٹونٹی بلاسٹ‘ ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے معاہدہ کرلیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بائیں ہاتھ کے پیسر محمد عامر ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں گلوسٹر شائر ٹیم کی نمائندگی کریں گے، کاؤنٹی نے مذکورہ کھلاڑی کی ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں شمولیت کو خوش آئند قرار دیا ہے۔

ترجمان کاونٹی کا کہنا ہے کہ محمد عامر کو نسیم شاہ کے متبادل کے طور پر اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، جو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، یقین ہے کہ عامر کے آنے سے ٹیم کمبی نیشن بہتر ہوگا اور ان کے تجربے سے ٹیم کو فائدہ ہوگا۔

خیال رہے کہ والد کی علالت کی وجہ سے نسیم شاہ واپس لاہور آچکے ہیں۔ محمد عامر اس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) سے کلئیرنس کے منتظر ہیں جو جلد متوقع ہے۔

Welcome to back, @iamamirofficial 😍

We are delighted to announce that Pakistan pace bowler Mohammad Amir has rejoined Glos for the remainder of the @VitalityBlast campaign 🙌

Read more ⤵#GoGlos 💛🖤

— Gloucestershire Cricket🏏 (@Gloscricket) June 16, 2022