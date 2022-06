رضوان نے انٹرنیشنل ذمہ داریوں کے بعد کاؤنٹی کلب جوائن کرلیا

پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے جاری انگلش لیگ ٹی20 بلاسٹ میں دوبارہ سسیکس کاؤنٹی کلب جوائن کرلیا۔

کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق ویسٹ انڈیز کے خلاف انٹرنیشنل فرائض کی انجام دہی کے بعد قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلےباز محمد رضوان ٹی20 بلاسٹ میں سسیکس کاؤنٹی کلب کو دوبارہ جوائن کرلیا ہے۔

محمد رضوان اور راشد خان کو ایسیکس اور گلیمورگن کے خلاف اگلے دو ٹی20 بلاسٹ میچوں کے لیے اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، سسیکس کی ٹیم لیگ میں چھٹے نمبر پر ہے جس نے ابتدائی 8 میچوں میں سے محض 3 جیتے، 5 ہارے ہیں تاہم انکے 6 میچز باقی ہیں۔

سسیکس کاؤنٹی کلب کے پاس اب بھی کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کرنے کا موقع ہے، جس کیلئے منجمنٹ رضوان اور راشد خان پر انحصار کررہی ہے۔

واضح رہے کہ رضوان ایسیکس کے خلاف میچ کے لیے چیلم فورڈ اور گلیمورگن کے خلاف اتوار کو ایکشن میں نظر آئیں گے۔

Our squad for the next two T20 matches against Essex and Glamorgan. 🌟

Mohammad Rizwan and Rashid Khan are back. ⚡ #SharkAttack

— Sussex Cricket (@SussexCCC) June 16, 2022