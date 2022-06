شعیب ملک کے 3 سالہ بیٹے نے گریجویشن مکمل کرلی

دبئی: قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس اسٹار کے تین سالہ صاحبزادے نے گریجویشن مکمل کرلی۔

شعیب ملک نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیٹے اذلان کی تصویر شیئر کی جس میں وہ گریجویشن کیپ اور اپنے کھلونوں کے ساتھ موجود ہے جبکہ اُس کے پیچھے ایک بورڈ پر کلاس آف 2022 کے الفاظ درج ہیں۔

شعیب ملک نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے جس نے اپنی نرسری سے گریجویشن کرلیا‘۔

– My sonshine Izhaan graduated from his nursery, making baba super proud!

You are growing up so fast beta, may you succeed in everything. And I have got your back, always…#ProudFather ❤️ pic.twitter.com/BIkVXLHjPi

— Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) June 18, 2022