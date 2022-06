اداکارہ میرا کو بھی کراچی کی ’’نلی بریانی‘‘ بھاگئی

کراچی: سوشل میڈیا پر اداکارہ میرا کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں چٹ پٹی ’نلی بریانی ‘کی تعریفیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ میرا جی آئے دن اپنے انگریزی بولنے کے انداز یا پھر شادیوں کے معاملے کی وجہ سے سُرخیوں کا حصہ بنی ہوتی ہیں تاہم اس مرتبہ اداکارہ کے سوشل میڈیا پر چرچے کی وجہ کچھ اور ہے۔

اداکارہ کی ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے جس میں انہیں ’نلی بریانی‘ کھاتے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ ہوٹل کے مالک کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھا رہی ہیں، یہ بریانی کھانے کے لئے میرا نے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی مشہور غوثیہ نلی بریانی کا رُخ کیا جس کے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی خوب چرچے ہیں۔

اداکارہ بریانی کی خوب تعرفیں کرتی نظر آئیں ان کا کہنا تھا کہ ’’میں نے اپنی زندگی میں اتنی مزیدار بَریانی نہیں کھائی، مزہ آگیا، بہت اچھی ہے“۔

اس موقع پر ہوٹل میں موجود شہریوں نے میرا جی کو دیکھ کرخوشگوار حیرت کا اظہار کیا اور انکے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ تاہم اس مرتبہ تو اداکارہ نے انگریزی کے بجائے اُردو کی بھی ٹانگ مروڑ دی بریانی کا تلفظ درست ادا نہ کرنے پرسوشل میڈیا صارفین نے میرا جی کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور درست ادائیگی سیکھنے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔

Karachi baryani is best, I haven’t had the better baryani in my life, says filmstar Meera while visiting the famous” nalli biryani” spot in Karachi’s Liaquatabad area.#Karachi pic.twitter.com/XX68fqE7tn

— ° ملکہ عالیہ ° (@ExistQueen) June 19, 2022