کرن جوہر کی فلم ’جگ جگ جیو‘ ریلیز سے قبل عدالت میں پیش کی جائے گی

ممبئی: بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کرن جوہر کی آنے والی فلم ’جگ جگ جیو‘ کو ریلیز سے قبل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق کاپی رائٹ کی مبینہ خلاف ورزی سے متعلق کیس میں بھارت کے علاقے رانچی کی ایک تجارتی عدالت نے کرن جوہر کی آنے والی فلم ’’جگ جگ جیو‘‘ کو 24 جون کو تھیٹر میں ریلیز ہونے سے پہلے کورٹ میں اس کی اسکریننگ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔

ویاکام 18 اسٹوڈیوز اور دھرما پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلم ’جگ جگ جیو‘ پر رانچی میں مقیم ایک مصنف وشال سنگھ نے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیاتھا۔

Had registered a story.. #BunnyRani with @swaindiaorg in January 2020. I had officially mailed @DharmaMovies in February 2020 for an opportunity to co-produce with them. I even got a reply from them.

And they have taken my story.. and made #JugJuggJeeyo. Not fair @karanjohar.

— Vishal A. Singh (@Vishal_FilmBuff) May 22, 2022