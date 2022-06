امیتابھ بچن نے کنگ خان کے ساتھ ’ڈان3‘ میں جلوہ گر ہونے کا عندیہ دے دیا

ممبئی: امیتابھ بچن نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ شاہ رخ خان کے ساتھ اپنے ایک ونٹیج ڈان 1 کے پوسٹر پر دستخط کر رہے ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بگ بی کی جانب سے اس تصویر کو مداحوں کے ساتھ شیئر کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ شاید امیتابھ بچن شاہ رُخ کے ساتھ ڈان 3 کی تیاری کا عندیہ دے رہے ہیں۔

امیتابھ بچن کی جانب سے یہ پوسٹ اس خبر کے فوراً بعد سامنے آئی جس میں کہا گیا تھا کہ ‘ڈان’ کی ہدایت کاری کرنے والے فرحان اختر نے اپنی نئی اسکرپٹ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے پریانکا چوپڑا، کترینہ کیف اور عالیہ بھٹ کے ساتھ اپنی فلم ‘جی لے ذرا’ کو بیک برنر پر رکھ دیا ہے۔

Don 3 On the way and the biggest crossover 🔥🔥 pic.twitter.com/Dx8cqQCZiD — Gourab. (@iamgourab_21) June 18, 2022



امیتابھ بچن کے اس انسٹاگرام پوسٹ کے بعد ان کے مداحوں کا یہ کہنا ہے کہ بچن اس فلم میں اپنی ممکنہ واپسی کا اشارہ دے رہے ہیں جو بالی ووڈفلموں میں اب تک کا سب سے بڑا کراس اوور بن سکتا ہے۔

“Main hoon Don…” 😎 Uff, how I wish to have you with Shah in Don 3.@itsKajolD ♥️ @iamsrk pic.twitter.com/6y2SY8n8iY

— Chelo (@dilse__srk) June 13, 2022