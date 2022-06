منال خان پر امریکی سپر ماڈل کے ناشتے کی تصویر چوری کرنے کا الزام

کراچی: معروف اداکارہ منال خان پر امریکی سپر ماڈل کیلی جنیر کے ناشتے کی تصویر چوری کرنے کا الزام عائد کیا جارہا ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا صارفین نے منال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اداکارہ نے کیلی جنیر کے ناشتے کی تصویر ان کے انسٹاگرام اسٹوری سے چرائی اور اپنے اکاؤنٹ پر لگا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کا ناشتہ ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے لکھا کہ ’’تو کیا منال خان خود سے کچھ اسٹرابریز بھی نہیں خرید سکتیں؟‘‘۔ کسی نے طنزیہ انداز میں کہا کیلی جنیر آپ سے گزارش ہے کہ منال کی اسٹوریز چور کرنا بند کریں‘‘۔

ایک خاتون صارف کا کہنا تھا کہ ’’کیا منال سمجھتے ہیں کہ ہم کیلی کو نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں فولو کرتے ہیں؟‘‘۔

so minal khan couldn’t get some strawberries on her own?

Just another day of minal khan’s life.

P.s click on the picture to see the magic. pic.twitter.com/wEuHg4MmQs

— Joweria (@JoweriaMalik_) June 21, 2022