آسٹریلیا کیخلاف سری لنکا نے 30 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر تاریخ رقم کردی

کولمبو: سری لنکا نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کا چوتھا ون ڈے میچ جیت کر تاریخ رقم کردی۔

کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق داسن شناکا کی قیادت میں سری لنکن ٹیم نے پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے ون ڈے میں آسٹریلیا کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 رنز سے کامیابی سمیٹی تھی، سیریز میں فتح کے ساتھ ہی لنکن تائیگرز کو سیریز میں 1-3 سے ناقابلِ شکست برتری حاصل ہوگئی ہے۔

سری لنکن ٹیم نے آسٹریلوی ٹیم کو 30 کے طویل انتظار کے بعد ہوم گراؤنڈ پر شکست دی ہے، اس سے قبل لنکن ٹائیگرز 1992 میں سیریز جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

میچ جیتنے کے بعد سری لنکن ٹیم کے کپتان داسن شناکا جذباتی ہوگئے، انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف جیت کی ملک اشد ضرورت تھی، میرے خیال میں یہ پورے سری لنکا کو جشن منانا چاہیے۔

دوسری جانب سیریز جیتنے کے بعد سابق کپتان سنتھ جے سوریا سمیت دیگر کرکٹرز نے سری لنکن ٹیم کو مبارکباد دی۔

Congratulations to the victorious Sri Lankan team for a fantastic series victory against the Aussi’s at home after 30 years ! A true team effort. Well done boys ! Feeling so emotional.

— Sanath Jayasuriya (@Sanath07) June 21, 2022