این سی بی نے ریا چکرورتی کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کردی

ممبئی: بھارتی اداکارہ اور سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی اور ان کے بھائی بڑی مشکل میں پڑ گئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے بدھ کے روز عدالت میں اداکارہ ریا چکرورتی اس کے بھائی شوک چکرورتی اور دیگر کے خلاف الزامات کا مسودہ داخل کر دیا ہے۔ یہ الزامات جون 2020 میں اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی موت سے منسلک منشیات کے مقدمے میں درج کیے گئے تھے۔

سماعت کے دوران اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر اتل سرپانڈے نے کہا کہ استغاثہ تمام ملزمان کے خلاف تمام الزامات کو برقرار رکھتا ہے، جیسا کہ عدالت کے سامنے پیش کی گئی چارج شیٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔

