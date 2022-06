عاطف اسلم کے نئے گانے ’’رنگریزہ ‘‘ کی سوشل میڈیا پر دھوم

ممبئی: مشہور پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کے نئے گانے’’ رنگریزہ ‘‘ کا ٹیزر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

عاطف نے 3 سال بعد ایک مرتبہ پھر بالی ووڈ میوزک انڈسٹری میں انٹری دی ہے جس پر ان کے بھارتی مداح بےحد پُرجوش ہیں، عاطف اسلم نے بھارتی پنجابی فلم ’’لور‘‘کے لیے اپنا نیا گانا ریکارڈ کروایا ہے جس کا عنوان ’رنگریزہ‘ ہے جبکہ گانا پنجابی زبان میں گایا گیا ہے۔

یاد رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت کی حکومت نے پاکستانی فنکاروں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عاطف اسلم کے گانے ریلیز نہ ہونے پر ان کے بھارتی مداح کئی سالوں سے مایوس اور بھارت میں گلوکار کی واپسی کے منتظر تھے۔

تاہم عاطف کے نئے گانے کا ٹیزر جاری ہوتے ہی ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ اُٹھی ہے، ’رنگریزہ بائی عاطف اسلم ‘ بھارت سمیت بنگلادیش اور پاکستان میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے گلوکار کے نئے گانے کے ٹیزر کو بےحد پسند کیا جا رہا ہے اور مداح گانے کی مکمل ریلیز کا بےصبری سے انتظار کر رہے ہیں۔

You thought his career is over now

After 3 years he came back, I’m getting soo emotional rn. Missed him a lot. He’s the ‘Jaan’ of music industry. His comeback increasing my expectations.

#RangRezaByAtifAslam

Welcome Back Atif Aslam pic.twitter.com/aJqaEYcIn0

— Khushi (@kitty_khushii) June 24, 2022