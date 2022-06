سُپر اسٹار شاہ رُخ خان کو بالی ووڈ انڈسٹری میں 30 سال مکمل

ممبئی: بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ کو فلم انڈسٹری میں 30 سال مکمل ہونے دنیا بھر میں موجود مداحوں کی جانب سے مبارکباد دی جا رہی ہے۔

سال 1992 میں فلم ‘دیوانہ’ سے کیریئرکاآغاز کرنے والے شاہ رخ کو بالی ووڈ انڈسٹری پر راج کرتے ہوئے 30 سال مکمل ہو گئے ہیں جس پر دنیا بھر میں موجود ان کے مداح خوب جشن منا رہے ہیں۔

سوشل میڈیاپر بھی شاہ رخ خان کا نام ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے اور مداح اپنے سپر اسٹار کو 30 برس مکمل ہونے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔

You know the man is a legend when he turns the lyrics of a song into reality ❤

Can’t wait for 2023 to see you rule our hearts on the big screen all over again! @iamsrk #ShahRukhKhan #30YearsOfShahRukhKhanEra #30YearsofSRK #30YearsOfShahRukhKhan pic.twitter.com/TEqtzViLa5

