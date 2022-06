سیاسی رہنما اپنی دولت کا 5 فیصد حصہ پاکستان کو عطیہ کریں، علی ظفر کا مشورہ

لاہور: معروف گلوکار علی ظفر نے سیاسی رہنماؤں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا 5 فیصد حصہ پاکستان کو عطیہ کردیں۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق علی ظفر نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ میرا سیاسی رہنماؤں کے لیے عاجزانہ مشورہ ہے کہ اپنی دولت کا پانچ فیصد حصہ پاکستان کا عطیہ کریں تاکہ قوم کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بھی سامنے آکر آپ کے نقش قدم پر چلیں۔

گلوکار نے سیاسی رہنماؤں کو کہا کہ مثال کے ساتھ قیادت کریں۔ علی ظفر نے اپنے ٹوئٹ کے آخر میں ہیش ٹیگ کا بھی استعمال کیا جس میں لکھا تھا کہ یہ بس میرا ایک خیال ہے۔

My humble advice to political leaders. Donate 5 percent of your wealth to Pakistan to inspire the nation to come forward and do the same. Lead by example. #justathought

