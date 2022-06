ابرار الحق نے ’نچ پنجابن‘ گانا چرانے پر برطانوی کمپنی کو قانونی نوٹس بھیج دیا

لاہور / لندن: پاکستانی گلوکار ابرار الحق نے اپنا معروف گانا ’نچ پنجابن‘ چرانے پر برطانوی کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ابرار الحق نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ’برطانیہ میں میرے وکلا نے نچ پنجابن کے غلط اور بنا اجازت استعمال کے حوالے سے مووی باکس (کمپنی) کو قانونی نوٹس بھیجا ہے‘۔

ابرار الحق نے اعلان کیا کہ وہ اپنے مداحوں اور سب کو کیس کے حوالے سے گاہے گاہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ’ہمارے گانے چرانا بند کرو‘ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

My lawyers in United Kingdom have issued a Legal Notice to Movie Box with respect to the misappropriation of my song “Nach Punjaban”. More Updates will follow in the coming few days.@1Moviebox #NachPunjaban #StopStealingOurSongs

— Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) June 25, 2022