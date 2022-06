عامر خان کا امیتابھ بچن کو انوکھا سرپرائز

ممبئی: بھارت کے سپر اسٹار اداکار عامر خان نے بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کو انوکھا سرپرائز دے کر مداحوں کو حیران کردیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق امیتابھ بچن ان دنوں ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں اپنی نئی فلم ’’پروجیکٹ کے‘‘ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جہاں بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان نے ان سے سرپرائز ملاقات کرکے انہیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ عامر خان راستے سے گزر رہے تھے کہ انہیں امیتابھ بچن کی گاڑی نظر آئی تو وہ فوراً ان کی طرف گئے اور گاڑی کی کھڑکی کو دستک دی جس پر شہنشاہ نے کھڑکی کھولی تو سامنے عامر خان تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور پرتپاک انداز میں ملاقات کی۔

سینئر ولیجنڈری اداکار امیتابھ نے سوشل میڈیا پر عامر خان کی اس سرپرائز ملاقات کے حوالے سے مداح کو بھی بتایا۔

T 4330 – What an evening ..

Prabhas – Bahubali ; Prashant – KGF2 ; Raghavendra Rao – legendary director producer ; Nani – star ; Dulquer – star ; Nagi Ashwin – director Project K, that I currently work in ..

And as I am in the car , a knock on the window and its Aamir !! pic.twitter.com/9iRBZSaxuZ

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 28, 2022