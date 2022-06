21 سالہ پاکستانی یوٹیوبر عبداللہ خٹک ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کراچی: پشاور سے تعلق رکھنے والا 21 سالہ یوٹیوبر یوٹیوبر عبداللّٰہ خٹک کار حادثے میں جاں بحق ہوگیا۔

یوٹیوبر اور بلاگر کے انتقال کی تصدیق ان کے بھائی اور دوستوں کی جانب سے انسٹاگرام پر کی گئی ہے، عبداللہ خٹک گزشتہ شب کراچی میں خوفناک کار حادثے کا شکار ہوئے تھے۔

عبد اللہ خٹک غا خان یونیورسٹی کے ’ایم بی بی ایس‘ کے طالبِ علم تھے ان کی بہن آمنہ خٹک نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں بتایا کہ ’اُن کے چھوٹے بھائی عبداللّہ خٹک گزشتہ شب کراچی میں ایک روڈ حادثے میں جاں بحق ہوگئے‘۔

اُنہوں نے دُعاؤں کی اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ ’اُن کے بھائی کی نمازِ جنازہ آج اُن کے آبائی گھر میں ادا کی جائے گی‘۔

We are deeply saddened by the tragic loss of our dear student and friend, Abdullah Khattak (MBBS ‘24), who met with a motorcycle crash earlier today. Our heartfelt condolences and prayers go out to his family and friends. pic.twitter.com/6HUaaHOsVa

— Aga Khan University (@AKUGlobal) June 29, 2022