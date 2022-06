پاکستانیوں کی سخاوت، نرم دلی اور مہمان نوازی بے مثال ہے، جرمن سفیر

اسلام آباد: جرمن سفیر برن ہارڈ شلاگ ہیک نے پاکستان میں اپنی تعیناتی کے آخری روز پیغام میں پاکستانیوں کی سخاوت، نرم دلی اور مہمان نوازی کو بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہی خوبیاں سچی دوستی کی بنیادی اقدار ہیں۔

برن ہارڈ شلاگ ہیک نے جمعرات کی علی الصبح اسلام آباد میں اپنی تعیناتی کے آخری دن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریکارڈ کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ ’’آج کا دن بہت خاص ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے سادہ لباس میں صبح سویرے یہاں موجود ہوں، اپنی اس سائیکل پر۔ آج میرا اسلام آباد میں آخری دن ہے‘‘۔

انہوں نے کہا کہ ’’کیوں کہ بطور جرمن سفیر پاکستان میں میرا سفر آج ختم ہو رہا ہے اور میں رات کو جرمنی واپس روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر کہا جائے کہ ان تین سالوں میں پاکستان میں میرے لیے سب سے منفرد کیا تھا تو میں بلاجھجک کہوں گا کہ وہ پاکستان کے لوگ ہیں۔آپ جیسے لوگ، جن کی سخاوت، جن کی مہمان نوازی، جن کی نرم دلی واقعتاً بے مثال رہی ہے۔‘‘

Khuda hafiz, dosto! My stay in 🇵🇰 has come to an end. Three years in this wonderful country flew by all too quickly — thanks esp. to the amazing people I met here. For one last time I speak to all of you through this platform, but rest assured 🇵🇰 remains forever in my heart♥️! 👇 pic.twitter.com/9woedUvMKi

