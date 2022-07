انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی مایہ ناز کھلاڑی عادل رشید کو حج کی پیشگی مبارکباد

لندن: انگلینڈ کرکٹ بورڈ(ای سی بی) نے اپنے باصلاحیت لیگ اسپنر عادل رشید کو حج کی پیشگی مبارک باد دے دی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق انگلش کھلاڑی عادل رشید حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوگئے جس پر ای سی بی نے انہیں پیشگی مبارک باد دی ہے۔

انگلش بورڈ نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر حج مبارک راشد لکھا اور دل والا ایموجی شیئر کرتے ہوئے کھلاڑی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

یاد رہے کہ حالیہ دنوں ای سی بی نے تصدیق کی تھی کہ عادم اپنے فیملی کے ہمراہ حج پر جائیں گے۔

Hajj Mubarak, Rash ❤️

We all wish Adil well as he makes The Hajj pilgrimage to Mecca. pic.twitter.com/kboYI68qlg

— England Cricket (@englandcricket) July 1, 2022