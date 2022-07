4 سال کی عمر سے جوانی تک کئی مرتبہ جنسی ہراسانی کا نشانہ بنی، اداکارہ نادیہ جمیل

لاہور: نادیہ جمیل نے بتایا کہ وہ 4 برس کی عمر سے جوانی تک کئی مرتبہ جنسی ہراسانی کا نشانہ بن چکی ہیں۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ نادیہ جمیل کئی مرتبہ ذکر کر چکی ہیں کہ انہیں متعدد بار جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ساری عمر ذہنی اذیت میں مبتلا رہیں۔

تاہم اداکارہ نے گزشتہ روز ایک ٹوئٹ میں اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کی کئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کھل کر بتایا ہے کہ انہیں کب کب جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔

نادیہ نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ پہلی بار مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا گیا تومیں صرف 4 سال کی تھی ، پھر 9اور پھر 17یا18 برس کی عمر میں ہراساں کیاگیا۔ اداکارہ نے بتایا کہ وہ جنسی ہراسانی کے بعد کن ذہنی الجھنوں اور اذیت میں مبتلا رہیں۔

1st time I ws sexually abused I ws 4 yrs old,then 9,then 17/18.

Its taken me years 2 fight deep depression,sadness,fear & a shame I had no business feeling,2b where I am now.Healed.Not just surviving but thriving.There is a way from the pain 2 peace.

You are never alone

Love Nado pic.twitter.com/bo33Yd2brj

— Nadia Jamil (@NJLahori) July 3, 2022