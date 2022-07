’جیک اسپیرو ‘کے روپ میں بھیک مانگنے والے گداگر کی ویڈیو وائرل

لاس اینجلس: مشہورِ زمانہ فلم سیریز ’پائریٹس آف کیریبیئن‘ کے کردار جیک اسپیرو کے روپ میں بھیک مانگنے والے شخص کی ویڈیو رائرل ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھ کر صارفین بھی حیران ہیں ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک شخص ہوبہو جیک اسپیرو بن کر سڑکوں پر بھیک مانگنے نکل پڑا ہے۔

یہ جیک اسپیرو سگنل پر گاڑیوں کے رُکتے ہی ان کے پاس جاتا اور دلچسپ انداز میں اپنے کھلونے والی بندوق دکھا راہ زنی کے انداز میں کر پیسے مانگتا، پیسے لینے کے لیے وہ اپنا ہیٹ پیش کرتا ہے اور پیسے لے کر مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔

This was the most creative way of begging ive ever seen ☠️‍☠️

pic.twitter.com/hUHFYjGimC

— dn (@javroar) July 2, 2022