آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم کی چوتھی پوزیشن برقرار

دبئی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے کھلاڑیوں کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کردی جس میں انگلینڈ کے جوئے روٹ نے دنیا کے بہترین بلے باز کا اعزاز اپنے نام کیا۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری ہونے والی رینکنگ میں آسٹریلیا کے مارنوس لابو شین دوسرے، اسٹیو اسمتھ تیسرے اور پاکستانی کپتان بابر اعظم چوتھی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔

رینکنگ کے مطابق بھارت کے ریشبھ پنٹ پانچ درجے ترقی کے بعد پانچویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں، نیوزی لینڈ کے کین ویلیمسن ایک درجے تنزلی کے بعد چھٹی پوزیشن پر چلےگئے ہیں۔

Rishabh Pant and Jonny Bairstow break into top 10 🔺

James Anderson moves up 📊

Plenty happening in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings 👀

