خاتون نے مکڑی بھگانے کیلئے پولیس طلب کرلی

لندن: برطانوی خاتون نے گھر سے مکڑی بھگانے کیلئے پولیس سے مدد مانگی تو سوشل میڈیا صارفین نے پولیس کا وقت ضائع کرنے کی پاداش میں خاتون پر جرمانہ عائد کرنے کا مطالبہ کردیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ کی ویسٹ یارکشائر پولیس نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر خاتون کی آڈیو شیئر کی جس میں وہ گھر سے مکڑی بھگانے کیلئے پولیس کو طلب کررہی ہے۔

پولیس نے آڈیو کے ساتھ کیپشن دیا کہ پولیس کی ایمرجنسی ہیلپ لائن 999 پر موصول ہونے والی فضول فون کالز میں سے ایک ہے، روزانہ تقریباً 120 ایسی فون کالز موصول ہوتی ہیں جو پولیس کا وقت ضائع کرتی ہیں۔

Please don’t ring 999 if there’s a spider in your house.

This is just one example of an inappropriate call that we’ve had to our 999 emergency line.

On average, we receive 120 calls a day to our 999 line that are not a life or death emergency.

One is too many.@WYP_Contact pic.twitter.com/ykzwmRhvGR

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) July 4, 2022