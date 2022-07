’مس مارول ‘ میں فواد خان اور مہوش حیات کی اداکاری کے چرچے

کراچی: مارول اسٹوڈیوز کے بینر تلے بننے والی ویب سیریز کی پانچویں قسط میں فواد خان کو تحریک آزادی کے رہنما کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جوکہ مہوش حیات یعنی عائشہ کے عشق میں مبتلا ہیں۔

پاکستانی ہدایتکار شرمین عبید کی ہدایتکاری میں بننے والی سیریزمس مارول میں فواد خان اور مہوش حیات کی محبت بھری کہانی نے مداحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔

گزشتہ سال جب یہ تصدیق سامنے آئی کہ پاکستانی اداکار فواد خان’مس مارول سیریز‘ کا حصہ ہوں گے اس وقت سےہی مداح یہ سیریز ریلیز ہونے کا شدت سے انتظار کررہے تھے۔

سیریز کی پانچویں قسط میں فواد خان مرکزی کردار کمالہ خان کے پردادا (حسن) اور پاکستانی اداکارہ مہوش حیات پردادی (عائشہ) کے روپ میں جلوہ گر ہوئے، چوتھی قسط میں ایک تصویر کے زریعے فواد خان کی صرف ایک جھلک دکھائی گئی تھی جس بعد مداح انہیں کردار ادا کرتا دیکھنے کےلئے بےقرار تھے۔

تاہم اب سیریز میں اداکار کی باقاعدہ انٹری نے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اس جوڑی کے خوب چرچے ہو رہے ہیں۔



نئی قسط میں ایک بار پھر تقسیم برصغیر سے قبل کا دور فلمایا گیا جس میں فواد خان کو تحریک آزادی کے رہنما کے طور پر متعارف کرایا گیا۔

مداحوں نے سیریز کی پانچویں قسط میں فواد خان اور مہوش حیات کی کیمسٹری کو خوب پسند کیا اور ان کی اداکاری کو بےحد سراہا جبکہ فواد خان کا نام ٹوئٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہا۔

