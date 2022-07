’’میکالے کے ساتھ سب متفق‘‘

پچھلے کالم میں لارڈ میکالے کے انگریزی زبان کے حق میں دیے گئے دلائل پر بات ہو رہی تھی وہ آگے لکھتے ہیں کہ ۔’’دوسری مثال شاید اب بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے‘ ایک قوم جو بالکل اسی طرح وحشی تھی‘ جس طرح ہمارے آباء و اجداد صلیبی جنگوں سے قبل تھے‘ پچھلے 120 برسوں میں ’جہالت کے اندھیروں سے نکل کر مہذب قوموں میں شمار ہونے لگی ہے۔ میری مراد روس سے ہے۔

اب اس ملک میں بہت بڑا تعلیم یافتہ طبقہ موجود ہے جو کسی بھی طرح پیرس اور لندن کے دانشور حلقوں سے کم تر نہیں‘ یہ امید رکھنے کی وجوہات موجود ہیں کہ روس کی یہ وسیع سلطنت جو شاید ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں پنجاب سے پیچھے تھا اب ہمارے پوتوں پوتیوں کے زمانے میں ترقی کی راہ پر برطانیہ اور فرانس کے مقابلے کا ہوگا ’آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ انھوں نے اپنی قومی تعصب اور برتری کے احساس پر اصرار کیا اور نہ ہی انھوں نے ماسکو کے نوجوانوں کے ذہن پرانی عورتوں یا سینٹ نکولس کی جھوٹی عظمت کی کہانیوں جن پر ان کے ظالم والدین کا عقیدہ تھا سے بھرے‘ انھوں نے اپنے جوانوں پر اس بارے میں بھی زور نہیں دیا کہ وہ اس بڑے سوال کے بارے میں مطالعہ کریں کہ دنیا 13ستمبر کو پیدا ہوئی تھی کہ نہیں؟ اور ان سب اسباق کو پڑھنے والے کو مقامی عالم کا درجہ بھی نہیں دیا۔ ان سب کے بجائے انھوں نے اپنے نوجوانوں کو وہ زبانیں پڑھائیں۔

جن میں علوم کے خزانے چھپے ہوئے تھے ’اس طرح ان تمام علوم تک ان نوجونوں کی رسائی ہوگئی۔ مغربی یورپ کی زبانیں سیکھنے کے بعد ہی روس تہذیب یا فتہ ہو گیا‘ مجھے یقین ہے کہ جس طرح مغربی علوم نے وحشی تاتاریوں کو مہذب بنایا‘ اسی طرح وہ ہندوستانیوں کو بھی تہذیب اور علوم کے خزانوں سے مالامال کر نے میں مددگار ثابت ہوں گی‘‘۔

ہم جو بھی محسوس کریں لیکن اس رائے میں ایک وزن ہے اور یہ دلائل حقائق کے منافی نہیں ہیں‘ اصل میں میکالے کا فیصلہ اس دور کے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی رائے کا عکاس تھا ‘ ایک ہندوستانی علم دوست شخصیت اور بنگالی سماجی کارکن ‘راجہ رام موہن رائے نے میکالے کے مقالے(Minutes) لکھنے سے دس برس قبل ہندوستان کے گورنر جنرل کو ایک اپیل بھیجی تھی کہ‘ برطانوی حکومت جو رقم ہندوستان میں تعلیم کی ترویج کے لیے دے رہی ہے۔

اس کو سنسکرت اور عربی پر خرچ کرنے کے بجائے اس رقم سے ہندوستانیوں کو مغربی سائنس اور دیگر علوم پڑھائے جائیں‘ اصل میں 19ویں صدی کے یہ پہلے شخص تھے‘ جنھوں نے ان مستشرق افسران کی پالیسی پر تنقید کی‘ جو سنسکرت‘ عربی اور فارسی زبان کی ترویج چاہتے تھے۔ 1822میں انھوں نے ’’اینگلو ہندو اسکول‘‘ کی بنیاد رکھی جہاں پر جزوی تعلیم انگریزی میں دی جاتی تھی ‘ رائے نے گورنر جنرل لارڈ امرسٹ پر زور دیا کہ وہ انگریزی تعلیم کو وسعت دیں۔ میکالے کی’’ تعلیم کے بارے میں مقالے‘‘ (Minutes on Education) کے بارے میں کرسٹوفر بائیلی کے خیالات کا جائزہ لینا مناسب ہوگا۔

ان کا خیال ہے کہ یہ تاثر انتہائی غلط ہے کہ میکالے کے تعلیم کے بارے میں منٹس نے کسی بھی صورت میں سنسکرت‘ فارسی یا کسی اور مقامی زبان کو انگریزی کے مقابلے میں کم تر گرداننے کی کو شش کی ہے۔ ان منٹس نے برصغیر میں انگریزی زبان کی توسیع کے بارے میں بھی کوئی خاص حکمت عملی نہیں دکھائی‘ انگریزی کا استعمال میکالے کے کلکتہ آنے سے قبل ہی برصغیر میں شروع ہو چکا تھا۔

بنگال میں تو کمرشل ایجنٹ 1835سے بھی 50سال قبل سے انگریزی زبان استعمال کرتے تھے۔ اپنے مقالے میںپونم اوپدھائیا (Ponam Upadhyaya)نے زور دیا ہے کہ میکالے نے اصل میں رام موہن رائے کے ان خیالات کو مناسب الفاظ میں پیش کیا ہے جن میں انھوں نے یورپ کے علوم کی ترویج کی بات کی تھی ‘یہ رائے انھوں نے ’’۔Remarks on settlement in Indian by Europeans ‘‘ میں دی تھی جو مشرقی ہندوستان کے بارے میں پارلیمانی سیلیکٹ کمیٹی کی 1832 کی رپورٹ کے ساتھ منسلک تھی ‘ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’میکالے کے تعلیم کے بارے میں منٹس اصل میں رام موہن رائے کے اس خط کی میکالے کے اپنے مخصوص انداز میں تشریح ہے جو انھوں نے گورنر جنرل کو انگریزی زبان کی ترویج اور طریقہ تعلیم قرار دینے کے بارے میں لکھی تھی‘‘۔

میکالے نے اصل میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مشرقی زبانوں کی ترویج ضرور ہونی چاہیے ان کا زور اس بات پر تھا کہ ’’ دہلی مدرسے میں عربی‘‘ اور’’ بنارس کالج میں سنسکرت‘‘ لازمی طور پر پڑھائی جانی چاہیے ‘ان کا خیال تھا کہ انگریزی کے آنے سے مشرقی زبانوں میں بھی قوت آجائے گی وہ اس بات میں یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں زیادہ تر تعلیم مشرقی زبانوں میں ہی دی جائے گی۔

ان سب کے کہنے کے باوجود کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میکالے ماڈرن ازم یا جدت پسندی کے بہت بڑے وکیل تھے ‘ان کے خیال میں ماڈرن ازم صرف انگریزی تعلیم سے نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ انگریزی آزاد خیالی اور انصاف کا نظام نافذ کیا جائے۔ میکالے نے ہندوستان کے بعض افراد کے لیے ایک مستقل ورثہ چھوڑا ہے ‘ان لوگوں میں بنگال کے بولاناتھ چندرا گھوش اور آر سی دت’یوپی کے سید احمد خان ‘ دادا بھائی نورو جی‘مغربی ہندوستان کے مشہور لبرل اور میکالے کے سب سے ترجمان جی ڈبلیو لیٹنر (G.W.Leitner) شامل تھے۔

ان تمام نے جدیدیت کی حمایت کی لیکن کسی نے بھی قدیم طرز تعلیم کی قیمت پر نئی طرز کی حمایت نہیں کی ‘ان تمام لوگوں نے قدیم طرز تعلیم اور جدید طرز کے درمیان ایک توازن کے قیام پر زور دیا ‘یہ بات بہت اہم ہے کہ جیسا کہ باربرا میٹکاف (Barbara Metcalf) نے اپنی کتاب ”Islamic Revival in British India:Deoband1867-1900” میں لکھا ہے کہ جدیدیت کی تحریک اتنی تیز تھی کہ دارالعلوم دیو بند اور دارالعلوم ندوۃ علماء جیسے مذہبی ادارے بھی اس سے صرف نظر نہ کر سکے۔

اوپر دیے گئے حقائق کی روشنی میں ضرورت اس امر کی ہے کہ لارڈمیکالے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے آج بھی ہمارے بعض دانشور اور مذہبی علماء جب بھی تعلیمی یا معاشی نظام کی بات آتی ہے تو لارڈ میکالے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں‘ وہ اپنی تمام نا اہلیوں کا ملبہ میکالے کے سر پر ڈالنے کی کو شش کرتے ہیں‘ ورنہ انگریز کو گئے 75سال ہوگئے ہیں‘ ہم نے نیا نظام تعلیم کیا بنانا تھا پرانے نظام کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ سرکاری اسکولوں کا حال تو نہ پوچھئے نہ سلیبس کا پتہ نہ انتظامی اور تعلیمی استعداد لیکن یہ جو درجنوں قسم کا تعلیمی نظام یہاں رائج ہے‘ فرقہ وارانہ اور تجارتی بنیادوں پر قائم مدرسوں نے اتحاد امت کو پارہ پارہ کردیا ہے۔

ہر مدرسے میں اپنے فرقے کے علاوہ دوسروں کے کافر ہونے کا درس دیا جاتا ہے۔ قسم قسم کے انگریزی اسکولوں میں نہ جانے کہاں کہاں کا نصاب پڑھایا جاتا ہے اور پسماندہ ٹاٹ اردو میڈیم اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں میں طبقاتی نفرت پروان چڑھائی جا رہی ہے‘ ایک قوم اور ملت کے تصور کو بڑھانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو اتنے خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ اب ان کا اتحاد اور یک جہتی مشکل سے قائم ہوگی۔

کیا یہ تباہی اور بربادی میکالے نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے یا یہ ہماری اپنی کوتائیوں اورخود غرضیوں کا نتیجہ ہے۔ بعض دانشوروں کی یہ رائے اہمیت رکھتی ہے کہ ہر بچے کو ایف اے‘ ایف ایس سی تک یکساں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میڈیکل ‘انجینئرنگ ‘دینی تعلیم‘ کمپیوٹر یا کسی اور خصوصی شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔

ایف ایس سی یا ایف اے کرنے کے بعد کم از کم اس کا شعور تو کچھ پختہ ہوچکا ہوگا۔ جماعت اسلامی خصوصی طور پر میکالے کو تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہے لیکن خیبر پختونخوا کیMMA حکومت کا پروگرام تھا ‘کہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے‘ جب کہ وہ خود حکومت کا حصہ تھی ‘ان حالات میں میرا سوال یہ ہے کہ میکالے نے کیا غلط کیا تھا؟ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی تجویز انھوں نے 1835میں دی تھی اور وہی بات آج ہم 2014میںبھی کر رہے ہیں‘ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ میکالے کے تعلیم کے بارے میں ”MINUTES”آیندہ ۔