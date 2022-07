اسلام خواتین کو حقوق دیتا ہے مگر مرد یہ حقوق نہیں دیتے، اداکارہ ارمینا خان

کراچی: اداکارہ ارمینا خان نے کہا ہے کہ اسلام خواتین کو حقوق دیتا ہے مگر مرد یہ حقوق نہیں دیتے۔

عرب ممالک میں تین خواتین کے قتل کی خبر شیئر کرتے ہوئے اداکارہ ارمینا خان نے افسوسناک واقعے پر ردِعمل دیتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔

اداکارہ نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ ’جب آپ خواتین کو معاشرے میں دوسرے درجے کا شہری بننے دیتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے جسے مرد چاہے اپنے پاس رکھے یا اسے ختم کردے لیکن ایسا نہیں چلےگا‘۔

This is what happens when you allow women to become second class citizens. Beings that men can own, possess and discard at will. This will not do. https://t.co/yagH7ZrkFr

اداکارہ کی ٹوئٹ پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام خواتین کو درحقیقت سب سے زیادہ آزادی اور عزت دیتا ہے۔

جس پر اداکارہ نے جواب میں کہا کہ ’اسلام تو حقوق دیتا ہے لیکن مسلمان مرد ان خواتین کو حقوق کی منتقلی کی اجازت نہیں دیتے جس کی وجہ سے خواتین اب بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں‘۔

Islam does but Muslim men don’t allow those “rights” to be passed on so women are still without their basic rights. And you only have to look at all the gender-based violence as evidence. https://t.co/8JbFPIz43x

