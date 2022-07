نائیجیریا میں اغوا ہونے والا پاکستانی شہری رہا، بلاول کا اظہار تشکر

اسلام آباد: نائیجیریا میں اغواء ہونے والا پاکستانی شہری رہا کردیا گیا، جس پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نائیجیریا کی قیادت، حکومت اور شہریوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔

Highly relieved by safe release of 🇵🇰 national Abuzar M. Afzal, kidnapped in Nigeria since March! We thank leadership, government & people of Nigeria for all their help. I also commend the efforts of everyone in Pakistan who worked tirelessly to ensure this outcome.

