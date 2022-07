عیدالاضحیٰ کے موقع پر شوبز ستاروں کی مبارک باد

کراچی: شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر قوم کو مبارک باد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق نامور اداکار و ٹی وی میزبان فہد مصطفیٰ نے سوشل میڈیا پر عید کی مبارک باد اور نیک خواہشات اپنے مداحوں نے نام کیں اور آخر میں عید مبارک لکھا۔

سپر اسٹار ماہرہ خان نے ٹوئٹر پر عید مبارک کا ٹوئٹ کیا۔ سینئر اداکار نعمان اعجاز نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اپنے بچوں کے ہمراہ گاڑی میں نظر آرہے ہیں اور انہوں نے بھی مبارک باد دی۔

اسی طرح اداکارہ سارہ خان نے اپنے شوہر گلوکار فلک شبیر کے ہمراہ عید کی خوبصورت تصویر شیئر کی۔ مشہور شوبز شخصیت جنید خان نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید کی یادگار تصویر بنائی۔

Sending lots of love & good wishes to all of you ❤️

Eid Mubarak pic.twitter.com/qvaAyidl3h

— Fahad Mustafa (@fahadmustafa26) July 10, 2022