ریا چکرورتی پر منشیات وصول کرکے سشانت تک پہنچانے کا الزام عائد

ممبئی: نارکوٹکس بیورو نے آنجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ اور اداکارہ ریا چکرورتی پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نےکئی بار منشیات و صول کرکے سشانت تک پہنچائی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار سشانت سنگھ راجپوت سے متعلق منشیات کے معاملے میں حال ہی میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی جانب سے ملزمان کے خلاف تجویز کردہ الزامات کے مسودے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اداکارہ ریا چکرورتی نے کئی بار منشیات وصول کرکے اداکار کے حوالے کرتی رہیں۔

مسودے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریا کو سشانت کے گھر کے منیجر، اداکارہ کے بھائی شوک چکرورتی اورگھر کے عملے سے گانجے کی ڈیلیوری ملی جسے بعد ازاں انہوں نے سشانت سنگھ تک پہنچایا۔

این سی بی کا کہنا ہے کہ ریا چکرورتی نے مارچ 2020 سے ستمبر 2020 کے درمیان شوک اور سشانت کے نام پر منگوائی گئی منشیات کی ڈیلیوری کے لیے ادائیگی کی ساتھ ہی ریا نے غیر قانونی اسمگلنگ اور مجرموں کو پناہ دینے سے متعلق ایکٹ کے سیکشن 27 اے کی سخت شق کی خلاف ورزی کی۔

Draft charges submitted against Rhea Chakroborty in Special NDPS court of receiving deliveries of ganja from Samuel Miranda, Showik Charoborty & Dipesh Sawant & others and handing over those deliveries to late actor Sushant Singh Rajput while making payments for them in yr 2020

