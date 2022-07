کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کا شعلہ بجھنے نہیں دیا، شہباز شریف

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کشمیریوں نےبھارتی تسلط سے آزادی کاشعلہ بجھنے نہیں دیا۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یوم شہدائے کشمیر، اُن قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو کشمیریوں نے اپنے ناقابل تردید اور اقوام متحدہ کے منظور شدہ حق خودارادیت کے لیے دی ہیں۔

Kashmir Martyrs’ Day is a reminder of sacrifices Kashmiris have rendered for their inalienable & UN-sanctioned right to self-determination. The flame of freedom from the Indian yoke has been kept alive by the generations of Kashmiris in the face of Indian tyranny & oppression.

