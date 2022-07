کورونا کے مزید 2 مریض انتقال کرگئے، 175 کی حالت تشویشناک

اسلام آباد: ملک میں کورونا وائرس سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے جب کہ 175 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے۔

نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (این آئی ایچ) کی جانب سے ٹوئٹر پر جاری اعداد شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 17 ہزار 397 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 390 افراد کے نتائج مثبت آئے۔

COVID-19 Statistics 14 July 2022

Total Tests in Last 24 Hours: 17,397

Positive Cases: 390

Positivity %: 2.24%

Deaths: 02

Patients on Critical Care: 175

