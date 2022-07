احد رضا میر کی پہلی نیٹ فلکس سیریز ’ریزیڈنٹ ایول‘ ریلیز ہوتے ہی چھا گئی

نیویارک: نیٹ فلکس کی مشہور سیریز ’ریزیڈنٹ ایول‘ میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے پہلے پاکستانی اداکار احد رضا میر کا نام ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

مقبول پاکستانی اداکار احد رضا میر کی پہلی نیٹ فلکس اوریجنل ہارر ویب سیریز ’ریزیڈنٹ ایول‘ ریلیز کر دی گئی ہے جس کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہورہے ہیں۔

اس سیریز میں سن 2036 کے دور کو دکھایا گیا ہے جہاں ایک جان لیوا وائرس نے دنیا میں قیامت برپا کردی ہے اور زمین پر وائرس سے متاثر خون چوسنے والی مخلوق کا قبضہ ہوگیا ہے۔

First actor from his country to feature in a Netflix show. So so proud of you @ahadrazamir #ahadrazamir #AhadXResidentEvilNetflix pic.twitter.com/YWeKmoxf6i

آٹھ قسطوں پر مبنی ریزیڈنٹ ایول کے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر احد رضا میر کا نام ٹرینڈ کرنے لگا ہے اور ان کے دنیا بھر میں موجود لاکھوں مداح احد کی بےمثال اداکاری کو خوب سراہا رہے ہیں۔

Still trending ❤️❤️ May God bless you abundantly always you deserved everything great @ahadrazamir #AhadRazaMir #AhadXResidentEvilNetflix pic.twitter.com/UM2TKlL2SQ — Sumi gill(Ahad Raza Mir ki fan) (@merryro75946170) July 14, 2022

علاوہ ازیں احد کے مداح ان کی پہلی سیریز کے ریلیز ہوتے ہی ان کی اگلی غیر ملکی سیریز ’ورلڈ آن فائر سیزن 2‘ کی کاسٹ میں شامل ہونے کی خبر سُن کر بےحد خوش ہیں۔

Imagine getting the news that @ahadrazamir will star in his second international project, before the release of his first one! now, that’s something our whole fandom can relate with. A good morning fr.#AhadRazaMir pic.twitter.com/f366Q6ZpF5

— jash | adam khor ♡ (@humtummiley) July 14, 2022