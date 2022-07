حج کے بعد عمرہ سیزن کےلیے درخواستوں کی وصولی شروع

ریاض: سعودی عرب نے حج 1443ھ کی تکمیل کے بعد نئے عمرہ سیزن 1444 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کرنے کا اعلان کردیا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں اور ہم اس سلسلے میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی خدمت کے منتظر ہیں۔

Welcome pilgrims from around the world! 🕋

Starting from today: Visa Applications for Umrah are now open.

Please note that permits to perform Umrah for local and international pilgrims will be issued starting August 3rd, 2022.#Makkah_and_Madinah_Eagerly_Await_You pic.twitter.com/Xc4taXCnjY

— Ministry of Hajj and Umrah (@MoHU_En) July 13, 2022