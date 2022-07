مسلم مخالف فلم کے ڈائریکٹر کا شاہ رخ اور سلمان خان سے حسد سامنے آگیا

ممبئی: بالی ووڈ کی متنازع فلم ’’دی کشمیر فائلز‘‘ کے ڈائریکٹر وویک اگنی ہوتری شاہ رخ خان اور سلمان خان کے بغض اور حسد میں مبتلا ہوگئے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق وویک کو شاہ رخ اور سلمان کی عالمی شہرت ہضم نہیں ہو رہی اور انہوں نے دونوں اداکاروں کو بالی ووڈ کا کنگ اور سلطان ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔

ایک غیرملکی خبر رساں ادارے نے اپنے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر خبر شیئر کی جس کی سرخی تھی کہ ’’شاہ رخ خان اب تک بالی ووڈ کے کنگ کیوں ہیں‘‘۔

اس ٹویٹ کر دی کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر نے تبصرہ کرتے ہوئے مسلم اداکاروں سے اپنے حسد کا اظہار کیا۔

وویک نے لکھا کہ جب تک بالی ووڈ میں کنگ، بادشاہ اور سلطان موجود ہیں یہ انڈسٹری ڈوبتی رہے گی، اسے عوام کی کہانیوں کے ساتھ عوامی انڈسٹری بنایا جائے تاکہ یہ عالمی فلمی صنعت کی قیادت کرسکے۔

As long as Bollywood has Kings, Badshahs, Sultans, it will keep sinking. Make it people’s industry with people’s stories, it will lead the global film industry. #FACT https://t.co/msqfrb7gS3

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 14, 2022