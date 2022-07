طیارہ عمودی سمت میں زمین پر  آ گرا، پائلٹ معجزانہ طور پر محفوظ

بلجیم: ایک طیارہ خرابی کے باعث عمودی سمت میں زمین پر آ گرا، تاہم پائلٹ معجزانہ طور پر محفوظ رہا اور سہولت سے کاک پٹ سے باہر نکل آیا۔

Belgian pilot is safe after his Dyn’Aéro MCR01 plane (OO-E64) developed snag mid air and he had to deploy the emergency BRS parachute to save his life on 15th July.

