ووٹرز ملکی خودمختاری اور حقیقی آزادی کیلیے گھروں سے نکلیں، عمران خان

اسلام آباد: چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی خاطر لوگ خصوصاً خواتین ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلیں۔

I am pleased to see our voters coming out to cast their votes in large numbers & resisting all pressures & harassment. I want all those, esp our women, who have to still come out to cast their vote to do so as this is an election for Pakistan’s sovereignty & Haqeeqi Azadi.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 17, 2022