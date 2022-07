پنجاب ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی پر شوبز شخصیات کا ردعمل

کراچی: پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی پر شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی شخصیات کی جانب سے ردِعمل سامنے آیا ہے۔

پاکستان تحریکِ انصاف کی شاندار کامیابی پر پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف فنکاروں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہےاور عمران خان کی حمایت کرنے والے تمام اداکار ان کی جیت کا بھرپور جشن منا رہے ہیں۔

شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ ثمینہ پیر زادہ، فیصل قریشی عمر رانا سمیت کئی فنکاروں نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ اور اسٹوری کے زریعے پی ٹی آئی کی جیت پر ردِعمل دیا ہے۔

سینئر اداکارہ ثمینہ پیر زادہ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جیت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

اداکار عمیر رانا نے انتخابات کے دوران انسٹاگرام اسٹوری پرسوشل میڈیا صارفین سے درخواست کی کہ برائے مہربانی جائیں اور بلے پر ٹھپہ لگا کر پی ٹی آئی کو جتوائیں۔

Imran Khan is once again SELECTED by the people of Pakistan. Hunn araam hai?! #ByElection2022 — Haroon Shahid (@Haroon_5hahid) July 17, 2022



ہارون شاہد نے اپنی ٹوئٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ایک مرتبہ پھر عوام نے عمران خان کو منتخب کیا ہے، یہ تو بس 2022 کے عام انتخابات کے لیے وارم اپ تھا۔

To all the Insafians today. Remember how we stepped out and safeguarded our vote today. This was just the warm up for the GE 2022! 💪🏼❤️#پنجاب_تحریک_انصاف_کا

— Haroon Shahid (@Haroon_5hahid) July 17, 2022