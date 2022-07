اداکار شان کا ضمنی انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے روکنے کا انکشاف

لاہور: اداکار شان شاہد نے انکشاف کیا ہے کہ وہ گھنٹوں تک اپنا ووٹ تلاش کرنے کے باوجود ووٹ کاسٹ کرنے کے حق سے محروم رہے۔

پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار شان شاہد نے ٹوئٹ میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے دوران ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا۔

انہوں نے ٹوئٹ میں دو تصاویر بھی شیئر کی ہیں ایک تصویر میں انہیں پولیس افسر سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دوسری میں انہوں نے اپنا انگوٹھا دکھایا ہے جس پر ووٹ کاسٹ کرنے کا نشان موجود نہیں ہے۔

Jhmooriat ki shaan.Awaam bayzubaan ..couldn’t cast my vote aftr searching fr 2 hrs for the place my vote was registered @ I finally reached @4:50 But was denied the right to vote .. reason polling time 5pm .. this is the true worth of peoples vote 5min @ImranKhanPTI @2Kazmi pic.twitter.com/QTOBPeeKBW

— Shaan Shahid (@mshaanshahid) July 18, 2022