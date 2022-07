اندرونی بے یقینی روپے کی قدر میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے، اسٹیٹ بینک

کراچی: اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر میں کمی کے عوامل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندرونی بے یقینی روزانہ کی بنیاد پر روپے کی قدر میں تبدیلی کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ روپے کی قدر میں حالیہ تحرک مارکیٹ پر مبنی شرح مبادلہ کے نظام کی خصوصیت ہے، جس کے تحت جاری کھاتے کی صورتحال، متعلقہ خبروں اور اندرونی بے یقینی مل کر یومیہ بنیادوں پر روپے کی قدر میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے۔

2/4 Recent Rupee depreciation against the US$ is also in large part a global phenomenon. Globally, the US$ has surged by 12% in the last 6 months to a 20-year high, as the Fed has aggressively raised interest rates in response to rising inflation. pic.twitter.com/Ng6jxwC0LJ

اعلامیے کے مطابق دسمبر 2021 سے دنیا کی اکثر ابھرتی ہوئی معیشتوں کی طرح پاکستانی روپے کی قدر بھی ڈالر کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر دسمبر 2021 سے اب تک 18 فیصد تک کم ہوئی ہے جبکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں حالیہ کمی میں بھی اس عالمی رجحان کا بڑا دخل ہے۔

4/4 In real effective terms—i.e. against a basket of currencies in which Pakistan trades & adjusting for inflation—depreciation in the Rupee since Dec 21 has only been 3%. This is a better measure of the strength & competitiveness of a currency than the US$ rate. pic.twitter.com/GAecEIHAud

