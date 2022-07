بھارت کی تاریخ میں پہلی بار قبائلی خاتون دروپدی مرمو صدر منتخب

نئی دہلی: بھارت کی تاریخ میں پہلی بار ایک قبائلی خاتون ملک کی صدر منتخب ہوگئیں ہیں۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہونے والے صدارتی انتخابات برائے 2022 میں حکومت کی نامزد کردہ امیدوار دروپدی مرمو پچاس فیصد سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں۔

صدارتی انتخابات کے لیے 3 ہزار 219 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ لیا، جس میں سے مرمو کے حق میں 2 ہزار 161 ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے نامزد کردہ یش ونتھ سنہا 1 ہزار 58 ووٹ لے سکیں۔

India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter of India hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!

Congratulations to Smt. Droupadi Murmu Ji on this feat.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2022