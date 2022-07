’خدا ہمارے ملک کی حفاظت کرے‘پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر شوبز ستاروں کا ردعمل

کراچی: گزشتہ روز ہونے والاپنجاب اسمبلی کا اجلاس عوام سمیت شوبز شخصیات کی توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا ہے جس پر ستاروں کی جانب دلچسپ ردِعمل سامنے آرہے ہیں۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کی کئی نامور شخصیات ملکی سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔

اداکارہ ایمن خان نےاپنی انسٹا اسٹوری میں نجی نیوز چینل کا کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ’یہ پاکستان کے لئے افسردگی کا دن ہے، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے‘۔

گلوکار فرحان سعید نے اظہارِ برہمی کرتے ہوئے ٹوئٹ میں لکھا کہ’ حیرت انگیز اورناگوار بات ، قوم کے فیصلے کو بار بار کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے اگر کوئی اس پر فخر کر رہا ہے‘۔

Shocked and disgusted! It’s not about supporting any particular party, how can you challenge nations verdict again and again. This isn’t politics if whoever is taking pride in it. Elections literally mean ppl elect. All I know is, this will further finish Pdm #punjabelections — Farhan Saeed (@farhan_saeed) July 22, 2022

پاکستان کے معروف لکھاری خلیل الرحمٰن قمر نے کہا کہ عوام کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔

اداکارہ مایا علی نے چوہدری شجاعت کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا جبکہ اداکارہ زارا نور عباس نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بہادر ترین قرار دیا۔

اداکار احسن محسن اکرام نے اپنی پوسٹ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح عمران خان کے وقت رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں اس طرح اب بھی کھولی جائیں۔

Please open the doors of the Supreme Court as you did when the voting for no vote confidence was taking place against Imran Khan.

Today the nation will see if the courts are neutral or not!! #CMPunjabElections — Ahsan Mohsin Ikram (@ahsanmikramsays) July 22, 2022