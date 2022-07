منکی پاکس تیزی سے پھیلنے والی وبا قرار، ڈبلیو ایچ او نے ایمرجنسی نافذ کردی

جینیوا: عالمی ادارۂ صحت نے منکی پاکس کو عالمی وبا قرار دیتے ہوئے پوری دنیا میں ایمرجنسی نافذ کردی۔

عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے جینیوا میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔

منکی پاکس ہیلتھ ایمرجنسی قرار پانے کے بعد عالمی سطح پر اس وبا کے پھیلاؤ اور ویکسین کی تیاری میں تیزی آئے گی۔

“So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly, through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the International Health Regulations.”-@DrTedros #monkeypox

