عمران نیازی نے پاکستان کے عالمی وقار کو شدید نقصان پہنچایا، وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی چیئرمین کو چار باتیں یاد کراتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان یادداشت کی کمی کا شکار ہیں انہیں چند یاددہانیوں کی ضرورت ہے۔

وزیراعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دورِ حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی جس میں کرپشن میں اضافے کا انکشاف کیا گیا تھا۔

شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے دورِ حکومت میں بڑی مالی بے ضابطگیوں کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی پسوں سے کی جاتی ہے، ان ساری باتوں کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی جس کی قیمت عوام ادا کررہے ہیں۔

Three, Imran Niazi deeply hurt the global prestige & standing of the country & its relations with friendly countries. Four, he has lost a sense of balance in his lust for power, which is evidenced by his habitual recourse to lies, propaganda & blatant twisting of facts.

