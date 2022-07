قوم کو مبارک ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے پر شوبز شخصیات کا ردِعمل

کراچی: پاکستان شوبز انڈسٹری سے جُڑے افراد پرویز الہیٰ کے وزیرِاعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد شہباز شریف وزیِراعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تاہم ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔

جس کے بعد سے پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے انصاف کی منتظر تھیں تاہم گزشتہ رات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور سپریم کورٹ نے وزیراعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دیتے ہوئے چوہدری پرویز الٰہی کو وزیراعلیٰ پنجاب مقرر کردیا۔

چیف جسٹس عمر عطاء بندیال نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کا وزیراعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف غیر آئینی تھا جس کے بعد رات 2 بجے صدرِ پاکستان عارف علوی نے چوہدری پرویز الہیٰ سے وزیرِاعلیٰ پنجاب کا حلف لیا۔

سپریم کورٹ کا فیصلہ سنتے ہی جہاں قوم میں خوشی کی لہر دوڑی وہیں عمران خان کی حمایت کرنے والے شوبز شخصیات نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئےسوشل میڈیا پر اپنے ردِعمل دیا۔

Deputy speaker Mr Mazari should be arrested now for breaking constitution !

— Muneeb Butt (@muneeb_butt9) July 26, 2022